اليوم السابع
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غرفة الصناعات الهندسية تفوض الرئيس السيسى للحفاظ على مصر واستقرارها

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:01 م
غرفة الصناعات الهندسية تفوض الرئيس السيسى للحفاظ على مصر واستقرارها محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس تفويضها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية وتأمين مصر داخليا وخارجيا وذلك التفويض يأتي من مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية وشعبها النوعية التي تضم أكثر من 1200 شركة .
 
وأكدت الغرفة في بيان لها أن المخاطر تحيط بالمنطقة من كل جانب وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني بالقاهرة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالعنف الدائر في فلسطين من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على الأبرياء وأيضا فيما يخص مصر وأمنها واستقرارها ونحن ندعم ونؤيد كل ما أعلنه الرئيس السيسي ونقف خلفه في كل قرارته للحفاظ على مصر والمصريين.
 
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة أن ما قام به المصريون في مختلف أنحاء مصر من تظاهرات حاشدة وداعمة للرئيس السيسي وتفويضه في أي قرارات تحافظ على أمن واستقرار مصر رسالة للعالم كله بأن المصريين خلف قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد .






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غزة

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اتحاد الصناعات




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