عبير طالبة تعليم فنى ببنى سويف بدرجة كاتبة.. وتؤكد: أحلم بالالتحاق بالجامعة

"التعليم الفنى يساعد على تطوير الموهبة والابتكار"، بهذه الكلمات تحدثت عبير خالد الطالبة بمدرسة باروط التجارية بنات، عن موهبتها فى الكتابة والتأليف.

وقالت عبير خالد، إنها طورت موهبة الكتابة والتأليف خلال دراستها بمدرسة باروط التجارية بنات، مشيرا إلى أنها برهنت أنها تحب التأليف منذ صغرها، وأن الكتابة كانت ولازالت تلهم شغفها وعلى مدار السنوات الماضية، واكتشفت أنها تمتلك القدرة على صياغة الكلمات بشكل فنى وإيصال الأفكار والمشاعر بطريقة مؤثرة.

وأضافت عبير خالد، أنها شاركت فى أول عمل لها وهو كتاب أوليڤيا وهو عبارة عن مجموعة خواطر تحفيزية ونجح، مشيرًة إلى أنها حققت نجاحٍ باهرًا فشاركت فى ثانى عمل لها وهو كتاب أرواح مفقودة.

ولفتت عبير، إلى أنها شاركت فى عدة تجمعات ثقافية وندوات لتنمة الكتابة، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتحمل المسؤلية الملقاة على عنق الكاتب، وترغب فى العمل مع فريق يشاركها نفس الرؤية والشغف فى التأثير الإيجابى على العالم عبر التأليف.

وقالت عبير خالد أن السبب وراء موهبتها هو القراءة الكثيرة وجعلها روتينٍ من يومها ومن أهم الكُتاب التى تقرأ لهم أدهم الشرقاوى وكتب علم نفس، وأفصحت أنها تريد الالتحاق بكلية التجارة وإصدار أول كتاب منفرد لها.