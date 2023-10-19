طلاب وقيادات جامعة قناة السويس ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة 

الإسماعيلية: صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وطلابها، وقفة تضامنية مع أهالى غزة تعبيراً عن وقوفهم خلف الرئيس السيسي، الذي أعلن موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

وأكد المشاركين بالوقف التضامنية أن هذه الوقفة تأييداً لغزة وإعلانا إن شعب مصر كلهم هم رئيسها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أعلنه بشموخ يمثل واقع مصر الرائد في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة.

الوقفة التضامنية شارك فيها طلاب وقياداتو منتسبي جامعة قناة السويس ، وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالوقفة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلى لغزة، والتي عبرت عن غضبهم الجارف تجاه ما يحدث ،والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.

وأعرب رئيس جامعة قناة السويس وطلاب وطالبات الجامعة عن فخرهم بموقف مصر المتمثل في موقف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي من مساندة أهالى فلسطين والقضية الفلسطينة، واستعداد شباب مصر وشعبها أن يقدموا المساعدة لأهلنا في غزة خلال ساعات معدودة بداية من تقديم دمهم للمصابين والجرحى تنفيذاً لتعليمات رئيس مصر قائد الوطن.

وشاركت جامعة قناة السويس امس فى مسيرة كبيرة جابت شوارع الإسماعيلية وصولا إلى ميدان الممر فى وسط مدينة الإسماعيلية.