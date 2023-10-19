طلاب جامعة دمياط ينظمون وقفة لتأييد موقف مصر الداعم للفلسطينيين

دمياط معتز الشربيني

نظمت جامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وطلابها، وقفة لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للأشقاء الفلسطينيين، مع أهالى غزة تعبيراً عن تضامنهم واصطفافهم خلف الدولة.

وأكد المشاركون بالوقف التضامنية أن هذه الوقفة تأييداً لغزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر من الاحتلال الإسرائيلى، وأعلن المشاركون تأييدهم الكامل لقرارات القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة .

الوقفة التضامنية شارك فيها طلاب وقيادات ومنتسبي جامعة دمياط ، وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالوقفة الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلى علي أشقائنا في فلسطين وطالبوا بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.