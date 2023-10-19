طالبات الأزهر بأسوان ينظمون وقفة تضامنية مع غزة بالطابور الصباحى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظمت طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظة أسوان، اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى للتنديد بالمجازر الإسرائيلية مع الأهالى والأطفال والنساء فى غزة.

ورفعت الطالبات خلال الطابور الصباحى، لافتات دعم وتأييد للقضية الفلسطينية وعبارات تضمنت "نحن معكِ يا فلسطين" و"يا فلسطينى دافع دافع حق أخواتنا راجع راجع"، بجانب رفع أعلام فلسطين.

وشهدت مدينة أسوان أمس، خروج العشرات من شباب الجامعات والقوى السياسية والمجتمع والأهالى، فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وسقوط الشهداء خاصة بعد مجازر مستشفى المعمدانى.

وهتف الشباب المشارك فى ميدان المحطة بمدينة أسوان، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية قائلين: "يا ابن عمى ويا ابن خالى الدم العربى لسه غالى" و"من الفرات لنهر النيل بنعاديكى يا إسرائيل" و"بنعاديكى يا إسرائيل بنكررها جيل ورا جيل"، وشملت الهتافات تضامن مع شعب فلسطين: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"يا فلسطين يا فلسطين حقك راجع مش ناسيين".



جانب من الوقفة التضامنية



طالبات الأزهر الشريف



طالبات الأزهر فى أسوان



علم فلسطين مع الطلاب



وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى



