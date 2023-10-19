"صحة دمياط" تنفذ 10 مبادرات رئاسية لخدمة أهالى المحافظة.. تعرف عليها

ينفذ فريق التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بدمياط، وبالتعاون مع فريق 100 يوم صحة بإدارة صحة دمياط، تقديم التثقيف الصحى عن خدمات المبادرات الرئاسية بالمصالح الحكومية، وتشمل المبادرات الرئاسية العديد من المجالات لخدمة أبناء محافظة دمياط.

المبادرات الرئاسية:

.مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

.مبادرة كشف وعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة

.مبادرة الكشف وعلاج الأمراض الوراثية عند حديثى الولادة

.مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى للأطفال.

.مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

.مبادرة الامراض المزمنه والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

.مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

.مبادرة للقضاء على فيروس سى (طلاب المدارس أثناء العام الدراسي).

.مبادرة علاج امراض سوء التغذية بين أطفال المدارس أثناء العام الدراسي.

.مبادرة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار حقك تنظيمي.

كما يتم عمل ندوات تحت شعار "افحصى تطمني" للتوعية بأهمية الكشف المبكر وطرق الفحص الذاتى للثدى.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الدولة فى نشر الوعى الصحى وتغير المفاهيم الخاطئة واستبدالها بالمفاهيم التى تحقق الوعى الكافى للمواطنين وتحت رعاية الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.