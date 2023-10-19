اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سول تعرب عن "قلقها العميق" إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:40 م
سول تعرب عن "قلقها العميق" إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى غزة غزة
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد الضحايا في صفوف المدنيين في أعقاب الانفجار المميت الأخير في مستشفى في غزة في الحرب المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية .

وقال المتحدث باسم الوزارة، ليم سو-سوك، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" "تعرب حكومتنا عن قلقها العميق إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين بسبب النزاع المسلح المتصاعد بين إسرائيل وحماس" مضيفا أن الحكومة تأمل في نهاية سريعة للصراع الحالي والأضرار التي لحقت بالمدنيين، وستواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.

و حث سوك الجانبين بقوة على الالتزام بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، فضلا عن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين .

يذكر أن تصاعدت حدة التوترات هذا الأسبوع بعد تفجير مستشفى "الأهلي العربي" في غزة، الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء.

 







غزة

كوريا الجنوبية

سول

فلسطين

اسرائيل




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