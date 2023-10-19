سلامة المرضى بالتأمين الشامل.. سلسلة ندوات لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد

نظم فرع هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية ببورسعيد ، سلسلة ندوات تثقيفية حول "سلامة المريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل"، واستعراض المنظومة الجديدة وشرح دور تطبيق معايير السلامة الوطنية لضمان تقديم خدمات صحية بأعلى مستويات الجودة والأمان للمرضى، وذلك من خلال تنفيذ اللقاءات الجماهيرية وتوزيع المنشورات التثقيفية على المواطنين بمقر المعهد الفني الصحي، ونادي بورسعيد الرياضى.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

وخلال الندوات، استعرضت مديرة الفرع منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها نظام تكافلي يوفر الأمان الصحي لجميع المواطنين دون تفرقة، وشرح اختصاصات هيئاتها الثلاث (هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية) والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة الجديدة، فضلاً عن شرح اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ودورها في إصدار وتطبيق المعايير الوطنية لضمان استدامة جودة الخدمات بمختلف المنشآت الصحية.

كما قدم فريق الفرع شرح مبسط لطلبة المعهد الفني الصحي ببورسعيد، بشأن معايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد من منظمة الاسكوا الدولية، والتي تضمن التزام المنشآت الصحية المعتمدة بتطبيق متطلبات السلامة الوطنية وثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، من خلال التأكيد على أهمية تعريف المريض، وتوفير سبل راحته وحماية متعلقاته، وخصوصيته، والاستجابة إلى آراء المرضى وأسرهم واشراكهم في خطة العلاج.

وخلال لقاء المواطنين بنادي بورسعيد الرياضي، أوضح فريق فرع الاعتماد والرقابة الصحية، أهمية دور طبيب الأسرة كمقدم للخدمة الصحية الأولية مما يساهم في تقليل العبء على المستشفيات العامة والمتخصصة وعلى مقدمي الخدمة الصحية، بالإضافة إلى شرح الفرق بين حالات الطوارئ والحالات التي يمكن الحجز لها عن طريق الخط الساخن والتنويه عن خدمات كبار السن بوحدات الرعاية الصحية ودور مسئولي رضا المنتفعين بها

كما حرص فريق الفرع على فتح حوار مجتمعي مع المواطنين للتعرف على المشكلات التي يتعرضوا لها بالمنظومة الجديدة والرد على استفساراتهم.