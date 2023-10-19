سكرتير عام الأقصر تناقش مشكلات المواطنين فى لقاء اليوم المفتوح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين الأسبوعى والذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وخلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وأكدت السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرةً إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

ومن جانبه أكد محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم بحث ودراسة طلبات وشكاوى من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح، والذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر موضحاً أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات، فيما شددت هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحري الدقة فى دراسة كل طلب وشكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذي حق حقه، مؤكدة أنه يتم محاسبة أى مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين، مضيفة أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين وبحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية.



سكرتير عام الأقصر تناقش مشكلات المواطنين فى لقاء اليوم المفتوح



عرض مشكلات المواطنين فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى



مناقشة مشكلات المواطنين فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى



