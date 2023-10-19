وكالات

حثت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها اليوم الخميس، على "التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة".

وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها قالت السفارة إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان.

وأضافت "نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة".

وكانت قد رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل.