حثت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها اليوم الخميس، على "التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة".
وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها قالت السفارة إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان.
وأضافت "نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة".
وكانت قد رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل.
وسمحت الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير الأساسيين من سفارة واشنطن في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.
ورفع التحذير إلى المستوى الرابع ، يعني التصريح بمغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة