روسيا تقرر زيادة القدرات القتالية لفرقاطات من مشروع 20380 بصواريخ "كاليبر" المجنحة

وأضاف - وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع تدرس في الوقت الراهن عدة احتمالات لنشر أنظمة جديدة من الأسلحة، لافتا إلى احتمالية أن تحل صواريخ "كاليبر" محل منظومات "خا-35، أوران" الصاروخية، وتوضع في الجزء الأوسط للسفينة، فيما يقضي احتمال آخر باستبدال حاويات الصواريخ المضادة للجو بمنظومات بحرية صاروخية مركّبة من طراز "أو كا إس كا – إم " .

وأوضح المصدر إن خبرة العملية العسكرية الخاصة أظهرت أن السفن الحربية تعتبر من أهم العناصر في نظام إصابة الأهداف البرية؛ لذلك فإن ترسانتها يجب أن تتضمن أكبر عدد من الصواريخ ذات استخدام مختلف مثل "كاليبر" و"أونيكس".

يذكر أن الفرقاطات الصغيرة من مشروع 20380 كانت مزوّدة أولا بصواريخ "أوران" المضادة للسفن، بصفتها صواريخ جيدة تستخدم في العملية العسكرية الخاصة لضرب المنشآت الساحلية، ويبلغ مداها الأقصى 300 كلم، بينما فاعلية صواريخ "كاليبر" أفضل من حيث مدى العمل ودقة الإصابة، وهناك فكرة جيدة لتكييف صواريخ "كاليبر" على تلك السفن في أثناء تطويرها.