اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تعلن تعليق عمل مراكزها الثقافية فى فلسطين وإسرائيل

الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:43 م
روسيا تعلن تعليق عمل مراكزها الثقافية فى فلسطين وإسرائيل غزة تحت القصف
أ ش أ

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أعلن رئيس هيئة التعاون الخارجى والإنسانى الدولى بروسيا يفجينى بريماكوف، اليوم الخميس، أنه تم تعليق عمل المراكز الثقافية الروسية "البيوت الروسية" فى فلسطين وإسرائيل.


وقال بريماكوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "لا تقيم إسرائيل أو فلسطين أى فعاليات ثقافية وجماهيرية فى هذا التوقيت. فضلا عن إعلان السلطة الفلسطينية لحالة الحداد فى البلاد. ولهذا، وبالتنسيق مع السفارة الروسية فى إسرائيل والبعثة الدبلوماسية الروسية لدى السلطة الفلسطينية، تم تعليق عمل وفعاليات "البيوت الروسية" مؤقتًا".

واعتمد مجلس الدوما الروسى فى جلسة عامة، اليوم /الخميس/، مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

 

 







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