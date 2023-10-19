روسيا: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية بمقاطعة كورسك دون إصابات

وذكر المصدر حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،أنه تم صد هجوم شنته 14 طائرة بدون طيار بالقرب من قرية بوستوياليه دفوري أمس، وإسقاط ست منها بأسلحة صغيرة في رقم قياسي لحالات تدمير المسيرات المعادية بهذه الأسلحة في كورسك .

وأضاف أن الطائرات بدون طيار الثماني المتبقية تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية، دون أن يسفر التصدي لهذه الهجمات عن سقوط قتلى أو جرحى حسب المعلومات الأولية.

ومن جانبه،أكد حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف أن الدفاعات الجوية الروسية قامت بإسقاط هدفا جويا عند اقترابه من منطقة روستوف على نهر الدون صباح اليوم دون أضرار إصابات.