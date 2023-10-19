اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى إسرائيل فى مستهل جولة تستغرق يومين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:45 ص
رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى إسرائيل فى مستهل جولة تستغرق يومين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس إلى إسرائيل، في مستهل جولة تستغرق يومين؛ لعقد اجتماعات مع عدد من المسئولين في المنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المقرر أن يجتمع سوناك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوج، قبل أن يسافر إلى عدد من العواصم الإقليمية الأخرى في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال.

ومن المنتظر أن يضغط سوناك من أجل فتح طريق لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وتمكين المواطنين البريطانيين المحاصرين هناك من المغادرة.

 







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