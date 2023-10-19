رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى إسرائيل فى مستهل جولة تستغرق يومين

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المقرر أن يجتمع سوناك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوج، قبل أن يسافر إلى عدد من العواصم الإقليمية الأخرى في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال.

ومن المنتظر أن يضغط سوناك من أجل فتح طريق لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وتمكين المواطنين البريطانيين المحاصرين هناك من المغادرة.