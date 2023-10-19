اليوم السابع
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رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ القليوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:30 م
رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ القليوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون رئيس قضايا الدولة ومحافظ القليوبية
كتب أحمد إسماعيل

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زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، للواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظ القليوبية بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة وتبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.
 
حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة وهم:
  • المستشارة فاطمة العايدي عضو المجلس الأعلى للهيئة.
  • المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس قطاع وسط الدلتا ثان.
  • المستشار محمد حسن الأمين العام.
  • المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.
 
كما حضر اللقاء الأمناء العامون المساعدون:
  • المستشار الدكتور فوزي شادي.
  • المستشار الدكتور محمود عرفات.
  • المستشار أحمد ثابت.
  • المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب  المستشار رئيس الهيئة.
وحضر اللقاء  نواب رئيس الهيئة:
  • المستشار خليل السيسي.
  • المستشار سعيد خاطر.
  • المستشار أيمن الدهبي رئيس القسم القضائي بمحافظة بنها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.






هيئة قضايا الدولة

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