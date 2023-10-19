رئيس جامعة حلوان يتفقد المدينة الجامعية بالمطرية

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية إلى المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية، مؤكدا على أن الطالب على رأس أولويات جامعة حلوان سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحي أو الثقافي أو الترفيهي أو الاجتماعي.

وفي نفس السياق تفقد رئيس جامعة حلوان مطعم المدينة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.

وخلال الجولة التقى الدكتور السيد قنديل بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وكلف بحل جميع مشاكلهم كما اطمئن على تحصيلهم للمواد الدراسية، وشدد على ضرورة توفير أماكن مجهزة للمذاكرة للطلاب.