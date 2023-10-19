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ذبحوهم.. أبرياء وقتلة.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:29 م
ذبحوهم.. أبرياء وقتلة.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " ذبحوهم.. أبرياء وقتلة حكومة الحرب الإسرائيلية تطبق «أبارتهايد» فى غزة.. تل أبيب ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.. 1524 طفلا استشهدوا منذ بداية القصف.
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- الرئيس السيسى يحذر من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع فى غزة إلى المحيط الإقليمى.. الرئيس يؤكد ضرورة التحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين . ويتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى.. ويتفقان على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

 

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