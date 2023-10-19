ذبحوهم.. أبرياء وقتلة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " ذبحوهم.. أبرياء وقتلة حكومة الحرب الإسرائيلية تطبق «أبارتهايد» فى غزة.. تل أبيب ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.. 1524 طفلا استشهدوا منذ بداية القصف.

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