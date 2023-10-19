خلال لقائه وزير السياحة الأسبق بسيشل.. فوده يبحث سبل الترويج السياحي وتبادل الخبرات

التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، آلان سانت أنج ، وزير السياحة والطيران المدني والموانئ البحرية الأسبق بدولة سيشل نائب رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحة والسفر والتنمية، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحة والسفر والتنمية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إسلام نبيل رئيس مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء.

تناول اللقاء سبل زيادة الجذب السياحي والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء، والاستفادة وتبادل الخبرات في المجال السياحي.

كما تطرق اللقاء الي بحث توقيع بروتوكول تآخي بين مدينة شرم الشيخ، وإحدى جزر دولة سيشل لزيادة الترويج والجذب السياحي، وتبادل الخبرات والثقافات.

ودعا محافظ جنوب سيناء الضيف لجولة بعدد من المقاصد السياحية بشرم الشيخ منها متحف شرم الشيخ، ومسجد الصحابة بالسوق القديم، و كاتدرائية السمائين، ورحلة بحرية بالغواصة، وعددا من المقاصد السياحية الأخرى.

من جانبه رحب الان انج بعرض المحافظ مقدما الشكر والامتنان علي إتاحة الفرصة له بتفقد المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، ذات السمعة العالمية السياحية، كما قدم الشكر لحفاوة الاستقبال، مؤكدا انه سيقوم بكافة الإجراءات اللازمة لتوقيع البروتوكول مع مدينة شرم الشيخ بغرض تبادل الخبرات السياحية.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا، والتقاط الصور التذكارية.

يشار الي ان جزر السيشيل هي واحدة من أجمل الأماكن في العالم، والتي يأتيها السياح من جميع الأنحاء من أجل التمتع بطبيعتها المبهرة من شواطئ ساحرة وغابات استوائية جميلة.

وتُعتبر جزر السيشيل هي أصغر دولة في قارة إفريقيا، وهي مكونة من 155 جزيرة: 113 جزيرة مرجانية، و 42 جزيرة جرانيتية صخرية، وكبرى جزر السيشيل هي جزيرة ماهي، والتي تضم عاصمة جمهورية السيشل، وهي مدينة فيكتوريا.

وتقع في المحيط الهندي، في ملتقى الطرق بين قارتي إفريقيا وآسيا، ففي الجنوب الشرقي توجد جزيرة مدغشقر، وفي الشمال توجد الجزيرة العربية، وهي لا تشارك حدودها مع أية دولة.