حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى بجامعة الجلالة بالسويس.. صور

السويس - السيد فلاح

شهدت جامعة الجلالة الأهلية، ملحمة وطنية خلال تنظيمها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، وذلك على مدار يومين متتاليين، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة، تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية.

جاءت الحملة بمشاركة كبيرة من الأكاديميين والإداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد على دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف منهم.

وأكدت الجامعة في بيان لها، على أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي، حيث أن مثل هذه المواقف تظهر مدى التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانه الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذى يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.



