حملات لتمهيد الطرق بالقرى ورفع 287 طن قمامة وأتربة بمركز سنورس فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس ، إنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تم تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالقرى.

ولفت رئيس مركز سنورس الي أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتمهيد الطرق بقرية ترسا، بالإضافة إلى حملة نظافة وتشجير بطريق القاهرة/الفيوم، وحملة صيانة لأعمدة الإنارة بالأخصاص بقرية جبلة، كما قامت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى برفع 277 طن قمامة و10 أطنان أتربة.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية بيهمو قامت أمس بإزالة لحالة تعد على قطعة أرض أملاك دولة، ولاية الهيئة العامة للطرق بالفيوم، على مساحة قيراطين، وتم رد الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.