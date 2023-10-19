اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. نقابة الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة فى وقفة للتضامن مع غزة غدا

الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. نقابة الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة فى وقفة للتضامن مع غزة غدا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

وزيرة الهجرة تشارك فى فعالية "تسهيل انتقال العمالة الماهرة" مع ألمانيا

مسيرة حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة.. فيديو

وزير العمل يلتقى القنصل العام الجديد فى جدة

الزراعة: 9 دول أفريقية تشارك فى البرنامج التدريبي لتنمية المزارع السمكية

كهرباء القناة تسترد 393 مليونا و614 ألف جنيه من سرقات التيار

مسيرة طلاب جامعة عين شمس تتحرك فى اتجاه غمرة ورمسيس للتنديد بالعدوان الإسرائيلى

وزارة التموين تجدد التحذير من التلاعب في وزن عبوات السكر

المدارس اليابانية تكشف تعليمات أداء طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان شهر أكتوبر

رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا: يجب فتح البلاد الأفريقية للتبادل التجارى

 







الاوقاف

الصحه

التربيه والتعليم

التعليم العالى

النقل

الزراعه

غزه

فلسطين

الهجره



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة