تفاصيل التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية ومبادرة حياة كريمة

كتب: محمد الأحمدى

تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمشاركة في أغلب أنشطة ومبادرات الدولة ومنها مبادرة حياة كريمة، حيث تساهم فى المبادرة بعد توقيعها بروتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمؤسسة وذلك بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية فى بعض دول المهجر للمساهمة فى دعم بعض أنشطة التنمية لمبادرة حياة كريمة.

وقع البروتوكول عن أسقفية الخدمات نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات وعن الوزارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وآية القماري رئيس مجلس أُمناء مؤسسة "حياة كريمة".

يأتي البروتوكول في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية بتنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الانبا يوليوس أسقف الخدمات أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الوطني والاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الداخل والخارج لدعم جهود الدوله الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الجهود التنموية التي تقوم بها الكنيسة ومؤسساتها وفي مقدمتها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية والتي تمثل الذراع التنموي للكنيسة القبطية بهدف الارتقاء بالإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد نيافته أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقق أعلى مستوى من مستويات التنمية المستدامة وهي "المساواة". وأشار نيافته إلى أن هذا يتوافق مع رسالة الكتاب المقدس وهي أن يكون للإنسان حياة .

وأضاف أنه بموجب البروتوكول يتعاون كلًا من أسقفية الخدمات ووزارة الدولة للهجرة ومؤسسة حياة كريمة لتمكين كل المصريين بالخارج من المساهمة في دعم بعض أنشطة التنمية لمبادرة "حياة كريمة".