تدشين مصنع أسمدة جديد يزيد صادرات مصانع كيما لـ 500 مليون دولار

ستبدأ شركة الصناعات الكيماوية كيما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة اجراءات تدشين مصنع جديد للأسمدة " حامض ونترات" مما يساهم فى زيادة قيمة الصادرات السنوية لمصانع كيما لنحو 500 مليون دولار ، بعد التشغيل بكامل الطاقات .
ووافق مجلس إدارة كيما على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية) وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.
وبحسب البيانات المالية حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)،برئاسة عبد المجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي صادرات بلغت 185.257 مليون دولار بما يعادل 4.7 مليار جنيه العام المالي 2022/2023 مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة تطور 164%، ومستهدف 2.15 مليار جنيه، موزعة بين كمية صادرات النترات بلغت 561 طن مقابل 1300 طن للعام السابق وبنسبة 43%، ومستهدف 3500 طن، وبلغت كمية صادرات سماد اليوريا 362 ألف طن مقابل 302.5 ألف طن بنسبة تطور 119%، ومستهدف 233.9 ألف طن.
كمت حققت شركة كيما، إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.15 مليار جنيه مقارنة مع 651 مليون جنيه بنسبة نمو 177% وفق بيانات الشركة للبورصة.
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