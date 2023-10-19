تدشين مصنع أسمدة جديد يزيد صادرات مصانع كيما لـ 500 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

ستبدأ شركة الصناعات الكيماوية كيما ، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة اجراءات تدشين مصنع جديد للأسمدة " حامض ونترات" مما يساهم فى زيادة قيمة الصادرات السنوية لمصانع كيما لنحو 500 مليون دولار ، بعد التشغيل بكامل الطاقات .

ووافق مجلس إدارة كيما على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية) وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.

‬ وبحسب البيانات المالية حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)،برئاسة عبد المجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي صادرات بلغت 185.257 مليون دولار بما يعادل 4.7 مليار جنيه العام المالي 2022/2023 مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة تطور 164%، ومستهدف 2.15 مليار جنيه، موزعة بين كمية صادرات النترات بلغت 561 طن مقابل 1300 طن للعام السابق وبنسبة 43%، ومستهدف 3500 طن، وبلغت كمية صادرات سماد اليوريا 362 ألف طن مقابل 302.5 ألف طن بنسبة تطور 119%، ومستهدف 233.9 ألف طن.

كمت حققت شركة كيما، إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.15 مليار جنيه مقارنة مع 651 مليون جنيه بنسبة نمو 177% وفق بيانات الشركة للبورصة.