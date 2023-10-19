تحرير 171 محضر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجارى.

‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحلات والمخابز، وقامت بتحرير 171 محضر تموين خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 29 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر للبيع بأزيد من السعر و40 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر للذبح خارج السلخانة، و4 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرين سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، و3 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 15 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و22 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و37 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

‏‎كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد المحال التجارية وبحوزته 140 علبة سجائر مجهولة المصدر بمركز ومدينة الإسماعيلية، كما تم ضبط 205 علبة سجائر مهربة وبدون فواتير، وتم اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وفي مدينة الإسماعيلية تم ضبط أحد محال الجزارة وبه كمية تقدر ب 21كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة لضبط 33 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر بأحد محال الجزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.