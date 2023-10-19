اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يوقع قانونا بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأقليات القومية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:09 م
بوتين يوقع قانونا بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأقليات القومية بوتين
أ ش أ

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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم /الخميس/ على قانون انسحاب بلاده من اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية.

وكان مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) أكد أن انسحاب روسيا من هذه الاتفاقية لن يؤدى إلى تقليص الضمانات الدستورية لحقوق الأقليات القومية نظرا لوجود قواعد فى التشريع الروسى تكرس حقوق هذه الأقليات.

يُذكر أن لجنة وزراء مجلس أوروبا استبعدت روسيا فى مارس 2022 من عدد من الوثائق المفتوحة لغير أعضاء مجلس أوروبا، والتى كانت حقوق موسكو فى بعضها مقيدة إلى حد كبير.

 

 







بوتين

مجلس أوروبا لحماية الأقليات

روسيا

موسكو




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