انطلاق قوافل السيارات المتنقلة التابعة لمبادرة تخفيض الأسعار فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

انطلقت قوافل السيارات المتنقلة الخاصة بمبادرة " تخفيض الأسعار "، وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية من ( زيت - سكر - أزر - لحوم - مجمدات - السمن .. والزبد .. الخ) وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار تعاونية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 30% تجوب كافة أنحاء المحافظة.

جاء ذلك استمرارا للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى توفير حياة كريمة للمواطنين وانطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة (تخفيض الأسعار) وضرورة تضافر الجهود من أجل توفير كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل وزارة التموين ببورسعيد .

وصرح محمد عوض، مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن المبادة تهدف إلى توفير هذه السلع بالأسعار المخفضة من أجل إحداث توازن سعرى بالأسواق وحصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع بسهوله ويسر، وذلك تحت إشراف مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تعاونية ومنع الغش التجارى بكافة صورة .

ولقت المبادرة استحسان المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بها وتكرارها بصورة دورية.