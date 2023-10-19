اليابان تعلن اعتقال أحد مواطنيها فى الصين بتهمة التجسس

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، أن السلطات الصينية اعتقلت رسميا رجل أعمال ياباني احتجزته في وقت سابق من هذا العام للاشتباه في قيامه بالتجسس، على الرغم من دعوات اليابان المتكررة لإطلاق سراحه.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن الحكومة أكدت اعتقال الرجل، وهو في الخمسينيات من عمره، في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أن طوكيو ستواصل حث بكين على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن من خلال العمل "على مختلف المستويات"، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويعمل المواطن الياباني المعتقل في شركة أدوية يابانية، واعتقلته السلطات الصينية في بكين منذ مارس الماضي.. وأبلغت الصين اليابان الشهر الماضي بأن الرجل وضع في مركز احتجاز جنائي، وهي خطوة تؤدي إلى اعتقاله رسميا.

ويأتي الاعتقال في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقات بين الجارتين الآسيويتين متوترة بعد أن بدأت اليابان في أواخر أغسطس الماضي بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى البحر.

وتم اعتقال المواطن الياباني قبل عودته المقررة إلى اليابان.. ولا تزال التفاصيل المحددة حول كيفية انتهاكه لقانون مكافحة التجسس والقانون الجنائي في الصين غير معروفة.