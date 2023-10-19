المغرب.. القبض على 4 عناصر لداعش لتورطهم فى التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة

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تمكنت سلطات الأمن المغربي، من القبض على أربعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي؛ لتورطهم في التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، اليوم الخميس أن عناصر من القوات الخاصة قامت بتنفيذ عمليات متفرقة، استهدفت المتطرفين بالأماكن التي ينشطون بها بمدن طنجة وتطوان وانزكان أيت ملول.

وأوضح البيان أن عمليات التفتيش التي جرت بمنازل المتطرفين؛ أسفرت عن العثور على معدات إلكترونية وأسلحة بيضاء ووثائق تجسد لفكر (داعش) ومخطوط خاص بطرق الالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي توثق للهجمات الإرهابية التي تقوم بها فصائل هذا التنظيم ودعوة من أجل القتال في صفوفه، إضافة إلى منشور خاص بقواعد العمل السري التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن التحريات الأولية، أكدت أن المتطرفين أبدوا عزمهم على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية في إطار عمليات "الإرهاب الفردي" لافتا إلى أن أحد المتطرفين قام بتدريبات في مناطق جبلية وغابوية؛ في إطار الاستعداد للشروع في تنفيذ مخططه الإرهابي.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتطرفين حاولوا الالتحاق بإحدى فروع (داعش)، قبل أن يعدل عن هذا المشروع من أجل المشاركة في عمل تخريبي داخل المغرب؛ خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي، مبينة أنه تم التحفظ على المتطرفين الأربعة تحت الحراسة على ذمة التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.