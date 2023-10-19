"المرأة تقود".. ندوة للأكاديمية الوطنية للتدريب فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، وذلك على هامش فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تمكين وتأهيل المرأة في محافظة الأقصر على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الأقصر، أن المرأة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة للجمهورية الجديدة، استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية، وثمن المحافظ، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030، حيث حضر اللقاء كلا من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وهدى المغربي سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

كما شارك في فعاليات الندوة التعريفية التي أقيمت بمكتبة مصر العامة، ممثلين عن جامعة الأقصر والمجلس القومي للمرأة والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحشد كبير من السيدات، وفي كلمته، رحب محمد عبد القادر ، بكافة الحضور المشاركين في فعاليات الندوة التعريفية، للبرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، مؤكدا أن الدولة المصرية فى شكلها الجديد، تولي اهتماماً بالغاً وعناية فائقة بالمرأة المصرية، فلأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا العدد من السيدات في الجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، وذلك بالاضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أُصدرت حفاظاً على حقوق المرأة، وأن السيدات المصريات أصبحن يتفوقن عددا في تقلد المناصب والأعمال مقارنة بنظيراتهن في بعض دول العالم.

ومن جانبه، أوضح اللواء أيمن الاطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، أن الأكاديمية لديها العديد من البرامج المهمة والمتنوعة لتأهيل المرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً ودخولها سوق العمل، مضيفاً أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، بغرض تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، حيث يفتح البرنامج آفاقاً من التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهم على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهم.

وخلال فعاليات الندوة، قدمت الزهراء عطية عضو الأكاديمية الوطنية للتدريب، عرض توضيحي وشرح تفصيلي، حول القرار الجمهوري لإنشاء الأكاديمية، ودورها وأنشطتها المختلفة، والبرامج التدريبية التي تقدمها لتأهيل الشباب والمرأة وكافة الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.