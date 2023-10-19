اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الكهرباء: تعاقدنا مع استشارى عالمى لدراسة تكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء بمصر

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:48 م
الكهرباء: تعاقدنا مع استشارى عالمى لدراسة تكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء بمصر المهندسة صباح مشالى
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم التعاقد مع استشارى عالمى من بلجيكا لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي.
 
وأوضحت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أن الدراسة تستهدف تحديد التدعميات المطلوبة لشبكة نقل الكهرباء لاستيعاب حوالى 126 الف ميجا وات من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
 
وترى مشالى أنه لا يوجد دولة فى العالم قادرة على منافسة مصر فى قدرتها على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح، نتيجة الموقع الجغرافي المتميز التي تتمتع به مصر.
 
وأضافت مشالى أن هناك إقبالا غير عادى على الاستثمار في مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كاشفة أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها فى هذا المجال من خلال تسليم الأراضي المخصصة لهذه المشروعات لبعض المستثمرين.
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

صباح مشالى

الشركة المصرية لنقل الكهرباء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة