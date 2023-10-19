القاهرة الإخبارية: وصول عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال خان يونس إلى 32 شهيدا

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال في خان يونس وصل إلى 32 شهيدا.

وفى وقت سابق وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على المواقف التي وصفها بالصلبة الرائعة، إلى تأتى فى جانب الشعب والقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيريه وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأضاف، خلال مداخلة في تغطية مباشر على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم: "أثمن ما عبر عنه الرئيس السيسي من رفض كل مخططات التوطين والتهجير وإفراغ الأرض من سكانها وشعبها"، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحظر على المحتل أن ينقل سكانها من مدينة إلى أخرى، وإسرائيل لا تريد فقط نقل السكان من مدينة إلى أخرى، ولكنها تريد توزيعهم على دول أخرى.