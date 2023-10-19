العشيرة المحمدية تدعو أتباعها للتبرع بالدم وتفوض الدولة المصرية لحماية الأمن القومى

كتب لؤى على

أعلن الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي، شيخ العشيرة المحمدية تفويض الدولة المصرية" في حماية أرض مصر من المخاطر، وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية، وحماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب" .

ودعا زكي إلى ضرورة حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن، مؤكدا أنه دعا كل مريدين الطريقة في كافة محافظات مصر إلي الوقوف وقفة جمعية يوم الجمعة القادم بعد الصلاة لتاييد الأخوة المرابطون في فلسطين و إدانة جرائم الكيان الصهيوني في غزة، بجانب دعوة أبناء الطريقة في كل المحافظات لتبرع بالدماء لصالح مصابي غزة .

و أضاف زكي الدين أن قضية فلسطين هي قضية عقائدية في الأساس وأنه و معه كل أبناء الطريقة مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس من أجل نصرة الأقصي أولى القبلتين وثالث الحرمين.