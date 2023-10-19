الصومال: استقرار منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

أ ش أ

أكد سعيد محمد محمود رئيس لجنة البرلمان الدولي الصومالي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، أن استقرار منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، موجها تحية إلى الشعب الفلسطيني وصمودهم ومقاومتهم المشروعة الباسلة ضد الاحتلال الجائر واستماتتهم من أجل استعادة جميع حقوقهم.

جاء ذلك خلال كلمة الصومال التي ألقاها سعيد محمد محمود، خلال انعقاد أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الخميس.

وشدد محمود على أن مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي ورئسيه آدم محمد نور، يشكر رؤساء المجالس العربية؛ "لتلبيتهم على هذا النداء من أجل الوقوف والتضامن مع أشقائنا الفلسطنيين الذين يتعرضون للعدوان".

وذكرت "صونا" أن وفد جمهورية الصومال الفيدرالية قدم كلمة نيابة عن رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، أوضح فيها أن القضية الفلسطينة لا تزال قضية الأمة العربية والإسلامية الأولى، والمهددة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل، وهدم المنازل على رؤوسهم وقطع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة المحاصر".