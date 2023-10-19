السيطرة على حريق شقة سكنية فى المنيب دون إصابات

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

2- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

4- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

5- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

6- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

7- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

8- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

9- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

10- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.