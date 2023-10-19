الربط الكهربائى مع السعودية يدر عائدا استثماريا 13% ويسترد التكلفة فى 8 سنوات

كتبت رحمة رمضان

يتمتع مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آﻻف ميجا وات فى وقت الذروة بين البلدين، بالعديد من المميزات اﻷقتصادية والسياسية واﻷجتماعية، ويرصد اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن مميزات الربط، والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي، وفيما يلي كل المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائى المصري السعودى:

1- وقعت مصر والسعودية اتفاقية إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة فى أكتوبر 2021.

2- يعد هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

3- تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و800 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 8 مليارات جنيه.

4- يصل معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الربط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.

5- يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.

6- من المقرر تشغيل المرحلة الأولى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات.

7- إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث والأول من نوعها فى مصر.

8- ويعتبر المشروع حاليا فى مرحلة تركيب المهمات حيث بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى فى استقبال أولى المهمات الخاص بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكربائى مع المملكة العربية السعودية قادمة من الهند وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب اﻷبراج.

9- جارى اﻻنتهاء من اﻷعمال الخاصة بإنشاء محطات المحولات وبخطوط النقل وانتهاء أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع ابراج نقل الكهرباء بخط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.