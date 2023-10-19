اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 08:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجزائر: إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى ثورة الأول من نوفمبر عبر كافة السفارات فى الخارج

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:19 م
الجزائر: إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى ثورة الأول من نوفمبر عبر كافة السفارات فى الخارج عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أعلنت الجزائر إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى الأول من نوفمبر المجيدة؛ وهى التى شهدت اندلاع ثورة التحرير الشعبى ضد المستعمر الفرنسى، عبر كافة سفاراتها فى الخارج، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطينى.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -فى بيان- أنه بأمر من الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، طلبت الوزارة من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذا العام وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى.

وبحسب البيان، جاء هذا القرار تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائرى والدولة الجزائرية مع الفلسطينيين فى قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدواناً بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 

 







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