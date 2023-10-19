التنمية المحلية: 139 متدربا من العاملين فى المحليات اجتازوا 4 دورات تدريبية

كتب على عبد الرحمن

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الخميس، بختام فعاليات الأسبوع التدريبى العاشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى 2023/2024، وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ139 متدربا من جميع المحافظات اجتازوا 4 دورات تدريبية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع العاشر وهى دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة الى دورتى إدارة التغيير والتخطيط المحلى المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل والتى استمرت على مدار أسبوعين، مشيرًا إلى استمرار دورة اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS للأسبوع الثانى على التوالي، ويستفيد منها 16 متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضح آمنة، أن الوزارة تمضى قدما فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبى بسقارة لتعزيز خطتها بالارتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية فى المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة، فضلا عن تطوير التكنولوجيا فى إيجاد حلول للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع.

ووجه آمنة، القائمين على منظومة التدريب بالاستمرار فى زيادة مساحة التدريب التفاعلي، وزيادة عدد ساعات التدريب مع الاستمرار فى تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات فى مجال الإدراك والوعي، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط واستراتيجيات وبرامج تنموية وخدمية، مؤكدا على أهمية تكريم أوائل الدورات التى يتم تنفيذها فى مركز سقارة وكذلك تكريم مديرى الموارد البشرية ومسئولى التدريب المتميزين، وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب فى جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على العمل بالمحليات.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة فى التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمى والمهنى بكل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبية وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومبانى لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات، مشيرًا إلى أن مركز سقارة ببذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبى الجديد ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، بالإضافة إلى تقييم آثر العائد من التدريب فى تطوير الاداء الفردى على المتدربين والعام على جهات عملهم.

وأشاد المتدربون، خلال حفل الختام، بالمستوى المتميز للدورات التى نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التى حصلوا عليها، وقدرة المدربون على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز، فضلا عن رقى مستوى الاستضافة الذى قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة والإعاشة وتجهيز قاعات التدريب.

وأكدوا أنهم سيعملون على نقل ما تم اكتسابه من معرفة وخبرات إلى زملائهم بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء فى مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.