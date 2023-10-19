البنك المركزى: ارتفاع عدد كروت الدفع البنكية لـ57 مليونًا

كتب - أحمد يعقوب

ارتفع عدد الكروت بأنواعها المصدرة من البنوك العاملة في مصر وعددها 36 بنكًا إلى نحو 57 مليون بطاقة، وتشمل نحو 5 ملايين بطاقة ائتمان، ونحو 23.8 مليون كارت خصم ونحو 28.6 مليون كارت مدفوع مقدمًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى

وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدمًا" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد.

وبطاقات الخصم، هى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى.

والنوع الثانى هو "البطاقات المدفوعة مقدما"، وهى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات.

وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.