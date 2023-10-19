البنجر والتفاح والبرقوق.. مشروبات تعزز الشبع وصحة الأمعاء

كتبت مروة محمود الياس

المشروبات والمأكولات الغنية بالألياف هى الخيار الصحى الأمثل لإضافة المزيد من الألياف فى نظامك الغذائى اليومى، والتى لها فوائد لا يمكن حصرها بداية من أنها تعزز صحة القلب وتقى من أمراضه، وتقى من السكتة الدماغية والسكر، وذكر تقرير نشر فى موقع thegeriatricdietitain أن الألياف أحد أهم الكربوهيدرات التى لا يمكن للمعدة هضمها، وهنا تأتى أهميتها، فهى تشعر متناولها بالشبع لمدة طويلة، وتجعله أقل رغبة فى تناول الطعام، لذا فالألياف على العامل المساعد الأول للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم صحى مثالى.

ومن أفضل المشروبات عالية الألياف مشروب البنجر واللفت والموز أو التفاح، ومشروب البرقوق الطازج، ومشروب رائع آخر مكون من السبانخ والكرنب والأفوكادو وبذور الشيا وحليب اللوز.

وذكر التقرير أيضا أن الألياف تساعد الأمعاء على هضم وتمثيل غذائى جيد، فهى تعزز من صحة الأمعاء ووجودها فى البراز يمنع الإصابة بالامساك والمشكلات المعوية المعروفة، كما تعزز حركة المعدة بشكل عام، فضلا عن أنها تقلل نسب الكوليسترول الضار، وتساعد على ضبط مستويات السكر فى الدن، فبذلك تحافظ على مستوى السكر فى الدم، وتقلل من التهابات الجسم لما لها من خصائص مضادة للالتهاب.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة لذا استبدل الارز والمكرونة بها، كذلك توجد بنسب عالية فى الفاصوليا والعدس والحمص وأغلب البقوليات، إضافة إلى المكسرات كالجوز واللوز وتحتوى أيضا على دهون صحية ممتازة.

ومن أفضل المشروبات الغنية بالألياف -وفقا للتقرير- العصائر المصنوعة منزليا من الخضروات المختلفة خاصة الورقية، وعصير الجزر والبنجر ، والعصائر المضاف اليها بذور الشيا والكتان، ويمكن إضافة هذه المكونات لمخفوق البروتين لزيادة فائدة وتكامل هذه المشروبات، لتصبح فائدتها مثالية.