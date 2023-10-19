اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان العربي يشيد بمواقف مصر والأردن الداعمة للقضية الفلسطينية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:42 م
البرلمان العربي يشيد بمواقف مصر والأردن الداعمة للقضية الفلسطينية رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدور المصري والأردني في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن ما يرتكب من انتهاكات لا تتحمله إسرائيل فقط وإنما المجتمع الدولي الذي غض الطرف عنها.
 
وفند العسومى في كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، ادعاءات الاحتلال الذي أنكر تورطه في قصف المستشفى المعمداني، موضحا أن الصواريخ التي قامت بالقصف لا يمتلكها الفلسطينيون.
 
وكانت قد انطلقت جلسة لجنة فلسطين المنعقدة بمقر البرلمان العربي، اليوم الخميس، بإدانة القصف على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والتي تمثل مواصلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستهل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جلسته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.
 
واعتبر العسومي أن استمرار القصف وقطع الخدمات عن سكان القطاع تمثل استنكارا دوليا، واصفا قصف مستشفى المعمداني هو بمثابة جريمة ابادة جماعية، مطالبا بوقف القصف وتسيير وصول المساعدات.
 






البرلمان العربي

فلسطين

دعم فلسطين

قطاع غزة

العدوان على غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة