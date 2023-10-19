البرازيل أعلى دول البريكس تسجيلا لتحويلات المصريين من الخارج عام 22/21

كتب - مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة بريكس خلال العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 84.7 مليون دولار، بينما كانت نحو 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 42.9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 102.5%.

وقالت بيانات الجهاز، إنه فى المقابل بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس فى مصر نحو 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.

وأوضحت البيانات، أن البرازيل جاءت على رأس قائمة أعلى دول مجموعة بريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيراً الهند 6 مليون دولار.