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الاحتلال ينذر بإخلاء عدد من الأبراج السكنية في مدينة الزهراء تمهيدا لقصفها

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:36 م
الاحتلال ينذر بإخلاء عدد من الأبراج السكنية في مدينة الزهراء تمهيدا لقصفها غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاحتلال ينذر بإخلاء عدد من الأبراج السكنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة تمهيدا لقصفها.

وفى وقت سابق حذر تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود أنه منذ أمر الإخلاء الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أجبر أكثر من مليون نسمة على الفرار إلى جنوب قطاع غزة، اضطر الناس إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية بين البقاء والمغادرة، لافتا إلى أنه بالنسبة للعاملين في مجال الصحة، كان هذا يعني الاختيار بين ترك مرضاهم إلى موت شبه مؤكد أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.

وأوضح التقرير أن بعض العاملين أجبروا على الرحيل، في الوقت الذي بقي البعض منهم ويواصلون العمل على الرغم من المخاطر، مضيفا أن الطاقم الطبي يعانى من نفس المصير الذي يعاني منه بقية سكان غزة وهو القصف المستمر طوال الأيام العشرة الماضية، مشيرا إلى أن العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.

 







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