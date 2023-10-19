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الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والقاهرة تسجل 30 درجة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:12 م
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والقاهرة تسجل 30 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تشهد البلاد أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية ، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية ، وشمال الصعيد 30  درجة مئوية ، جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.
 
ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20.






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