اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال على مُخيم "نور شمس" شمالى الضفة الغربية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 04:32 م
استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال على مُخيم "نور شمس" شمالى الضفة الغربية قصف
أ ش أ

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استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر استهدافهم بطائرات مسيرة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم نور شمس بطولكرم.

 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى ثابت ثابت.


وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحى والغاز السام تجاه سكانه، ما أدى إلى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائى والمياه عن المخيم

 

 







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