اتصال هاتفى بين الرئيسان السيسى والأمريكي.. الاتفاق على إدخال المساعدات إلى غزة (إنفوجراف)

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيسان.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى جو بايدن

ركز الاتصال على الوضع الإنسانى فى قطاع غزة

تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام

قيام الجهات المعنية فى الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات

أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة