إيطاليا تفرض ضوابط على حدودها مع سلوفينيا بسبب مخاوف من هجمات إرهابية

فاطمة شوقى

تعيد إيطاليا تنشيط مراقبة الحدود مع سلوفينيا اعتبارا من السبت المقبل 21 أكتوبر ، وأعلنت حكومة جورجيا ميلونى ، أنها اتخذت هذا القرار بسبب احتدام الأزمة على الحدود الأوروبية ، في إشارة الى الحرب في غزة، والهجمات التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، وهو ما زاد من مستوى التهديد بأعمال عنف بجانب ضغط الهجرة الغير شرعية التى تعانى منها البلاد.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، واعتبرت السلطة التنفيذية الإيطالية أنه "وفقًا للتقييمات الوطنية، فإنه على الرغم من إجراءات الشرطة على الحدود الإيطالية السلوفينية إلا أنه ليست كافية لضمان الأمن المطلوب".

وبحسب الحكومة الإيطالية في بيان لها، فإن الزيادة في مستوى التهديدات العنيفة "أيضًا في الاتحاد الأوروبي" بسبب الصراع في غزة وهو ما "يؤجج الوضع في ايطاليا بسبب ضغط الهجرة المستمر الذي تتعرض له البلاد".

وأوضحت الصحيفة أن ازمة الهجرة الغير شرعية مستمرة ووصل 79 مهاجر تم انقاذهم على متن سفينة على رصيف بويرتو ديل روزاريو في فويرتيفنتورا، فى الوقت الذى سيتم تطبيق الضوابط الحدودية بطريقة تضمن تناسب الإجراء، وتكييفها مع التهديد ومعايرتها لإحداث أقل تأثير ممكن على حركة المرور عبر الحدود وحركة البضائع، وسيتم تحديد تطور الوضع وفعاليته ويجري تحليل هذه الإجراءات باستمرار، على أمل استعادة حرية الحركة الكاملة بسرعة".

وأعربت الرابطة اليمينية ، التي يتزعمها نائب الرئيس ماتيو سالفينى، عن دعمها لهذا الإجراء الذي تعتبره ضروريا "للدفاع عن إيطاليا وحدودها".

وتتمتع إيطاليا بالحماية بموجب المادة 28 من قانون حدود شنجن، والتي بموجبها يمكن لأي دولة عضو إعادة فرض الضوابط على الحدود على أساس استثنائي ولفترة زمنية محدودة لا تتجاوز عشرة أيام.