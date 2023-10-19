اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعلام فلسطينى: غارة إسرائيلية تدمر برج الأندلس فى منطقة الكرامة غرب غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:37 م
إعلام فلسطينى: غارة إسرائيلية تدمر برج الأندلس فى منطقة الكرامة غرب غزة غارة - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن تدمير غارة إسرائيلية لبرج الأندلس في منطقة الكرامة غرب غزة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد دعا الدكتور بشار مراد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة .. واصفا الوضع في القطاع الآن بأنه كارثي ويحتاج إلى تدخل دولي.

وقال الدكتور بشار - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية - إن الإمكانيات الآن أصبحت شحيحة ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت خاوية وفي انتظار فتح معبر رفح لادخال 20 شاحنة لانقاذ المستشفيات من الانهيار الكامل. 

وأضاف "أنه حتى هذه اللحظة وصل إلى المستشفيات أكثر من 12 ألفا و50 إصابة معظمها إصابات خطيرة نتيجة القصف المباشر للمباني ، حيث يتم انتشال عشرات من الجثث تحت هذه المباني والإصابات معظمها خطيرة لذلك هناك طلب شديد على المستلزمات الطبية والخاصة بجراحة العظام والجراحة العامة".

 







غزة

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غارة اسرائيلية




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