إعلام فلسطينى: غارة إسرائيلية تدمر برج الأندلس فى منطقة الكرامة غرب غزة

وقال الدكتور بشار - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية - إن الإمكانيات الآن أصبحت شحيحة ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت خاوية وفي انتظار فتح معبر رفح لادخال 20 شاحنة لانقاذ المستشفيات من الانهيار الكامل.

وأضاف "أنه حتى هذه اللحظة وصل إلى المستشفيات أكثر من 12 ألفا و50 إصابة معظمها إصابات خطيرة نتيجة القصف المباشر للمباني ، حيث يتم انتشال عشرات من الجثث تحت هذه المباني والإصابات معظمها خطيرة لذلك هناك طلب شديد على المستلزمات الطبية والخاصة بجراحة العظام والجراحة العامة".