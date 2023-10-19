إعدام 716 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شنت أجهزة الرقابة الصحية بمحافظة أسوان، حملات على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، تحت رعاية الدكتورة حنان أنور عبد الحليم، القائم بأعمال مدير عام الصحة بأسوان.

وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام نحو 716 كيلو جرام مواد غذائية، بالإضافة إلى 157 لترا من الزيوت والمشروبات متغيرة الخواص.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الحملة تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الرقابة الصحية بالمحافظة، حيث تم المرور على 193 منشأة مواد غذائية متنوعة منها منشآت فندقية سياحية، مشيراً إلى أنه فى المقابل تم التحفظ على ما يقرب من 400 كيلو سكر للاشتباه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وتم سحب عينات من المنتج المضبوط.

وأضاف، أن عدد المحاضر التى تم تحريرها خلال تلك الفترة بلغت 76 محضر جنحة صحية متنوع، منها عدم اهتمام المنشآت الغذائية بالنظافة العامة، ومحاضر عدم حمل شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض المعدية والجلدية والزهرية، كما تم التوصية بالغلق الإدارى لـ17 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص، لافتاً إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطن.



الحملات بالمحال التجارية



جانب من الحملات



حملات صحية على الأغذية واللحوم



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