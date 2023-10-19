إشادة بدور الرئيس السيسى.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة حول غزة (إنفوجراف)

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، داعيا لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

وأضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى: "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.



مؤتمر صحفى لوزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة حول غزة



رسائل وزير الخارجية

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.

وأشاد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيرش بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية في ظل التصعيد في غزة ، وأكد جوتيريش أن الأزمة الحالية هى أزمة حالكة تمر بها الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود.

وأكد جوتيريش أن الشعب الفلسطينى يعانى معاناة شديدة جراء القصف الإسرائيلى، ودعا جوتيريش لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأدان جوتيريش قصف المسشتفى المعمدانى فى القطاع.

فيما أشاد وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى بدعوة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات لأهالى القطاع.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفورى للعنف والعودة لمسار التهدئة، موضحا أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار شكرى أن مطار العريش يستقبل آلاف المساعدات، وتسعى مصر لإدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ترفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا لوجود جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد فى قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.