إزالة منازل آيلة للسقوط بقرية أسمنت فى الداخلة حرصا على حياة المواطنين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نفذت الوحدة المحلية لقرى أسمنت التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حملة إزالة لعدد من المنازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بالقرية ، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة فى اطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم ، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة و كامل محمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرى أسمنت.

وفى سياق متصل أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة، عن استكمال توسعة طبانات طريق موط - القلمون ، وذلك بمعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الداخلة وبمشاركة الوحدة المحلية لقرى القلمون وإدارة الطرق بالداخلة ومعدات الأهالى، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وخاصة سائقي عربات الكارو والدراجات النارية ولتعدد الحوادث فى هذه المنطقة الأكثر خطورة وخاصة فى فترة المساء.